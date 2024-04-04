Güneydoğu'dan yılın ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolar ihracat

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada dünyada ve ülkemizde olan çalkantılı duruma rağmen sürdürülebilir ihracata öncelik vererek, büyümeyi hedefleyen ihracat politikasından taviz vermediklerini kaydetti.

Mart ayında 973,9 milyon dolarlık ihracat ile bölgenin en çok dış satım yapan kenti Gaziantep oldu. Kileci şu ifadelerle açıkladı; "Gaziantep, Türkiye genelinde mart ayında en çok ihracat yapan 6. il oldu. Yılın ilk çeyreğinde bölge ihracatı 2,9 milyar dolar, Gaziantep ihracatı ise 2,5 milyar dolar oldu. Bu süreçte toplam 187 ülkeye ihracat yapıldı."

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise kritik bir dönemde üretim, ihracat ve istihdam sağlayan sanayicilerin ülke ekonomisine en büyük katkıyı verdiğini belirterek, yılın ilk çeyreğinde Gaziantep ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 oranında artışla 2 milyar 526 milyon 513 bin dolara ulaştığını aktardı.

Ülkemizin kalkınmasını dış satım ile sağlanacağını savunan Ünverdi durumu şu ifadelerle pekiştirdi; "Ekonomik programdan taviz vermeden yüksek enflasyonun önüne geçmek ve bir an önce fiyat istikrarını sağlamak durumundayız. Bunları başardığımızda güven ve yatırım ortamının tesis edilmesiyle oluşacak yeni bir motivasyonla piyasalarda olumlu bir hava esecektir. Üretim ve ihracat ülkemiz kalkınmasının ve büyümesinin temel unsurlarıdır."