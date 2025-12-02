İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda 1'i çocuk, 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, ateşkes kapsamında boşaltması gereken Tuffah Mahallesini yeniden hedef aldı. Topçu atışlarında biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybederken, sabah saatlerinden bu yana süren saldırılarda ölü sayısı 4’e çıktı.

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda 1'i çocuk, 2 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze Şeridi’nde ilan edilen ateşkes bir kez daha kâğıt üzerinde kaldı. Katil İsrail ordusu, çekilmesi gereken bölgeler arasında yer alan Tuffah Mahallesine topçu atışlarıyla saldırı düzenledi. Mahalleye düşen mermiler sonucunda biri çocuk olmak üzere 2 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralanan 6 kişi ise El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı.

Yerel sağlık kaynakları, İsrail güçlerinin sabahın erken saatlerinden bu yana Gazze’nin farklı noktalarını hedef aldığını, gün içindeki saldırılarda toplam can kaybının biri gazeteci olmak üzere 4’e yükseldiğini bildirdi.

ATEŞKES KAĞIT ÜSTÜNDE KALDI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’da yürütülen görüşmelerde İsrail ile Hamas’ın ateşkes planının ilk aşamasını kabul ettiğini açıklamış, anlaşma 10 Ekim’de İsrail hükümetinin onayıyla yürürlüğe girmişti. Ancak sahadaki tablo, ateşkesin uygulanmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun yalnızca 50 günlük süreçte ateşkesi 591 kez ihlal ettiğini, bu süre içinde 357 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, İsrail’in saldırılarını “sistematik bir ihlal zinciri” olarak sürdürdüğü vurgulandı.

Gazze’de hem sahadaki hem diplomatik süreçte gerilimin arttığı belirtilirken, bölgedeki sivillerin ateşkes kararına rağmen hedef alınmaya devam ettiği ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

israil filistin işgal
