İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda Filistinli bir anne 4 çocuğuyla birlikte can verdi

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Refah'ın En-Nasr Mahallesi'nde Filistinli "Ebu Cezer" ailesine ait evi bombaladığını belirtti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda Filistinli bir anne 4 çocuğuyla birlikte can verdi
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Bassal, saldırıda Filistinli bir annenin 4 çocuğuyla birlikte can verdiğini ifade etti.

İsrail ordusu gün boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi.

Basal, gün içinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimine düzenlediği iki saldırıda 13 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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