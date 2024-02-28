İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! En az 29 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarını sürdürüyor. Son saldırıda en az 29 Filistinlinin öldürüldüğü açıklandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! En az 29 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! En az 29 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat'ta bulunan el-Cedid Kampı'nda bir yerleşim yerine düzenlediği bombardımanda en az 8 Filistinli hayatını kaybetti, birçoğu da yaralandı. İsrail güçlerinin, Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinin el-Karara bölgesine yönelik saldırısında da en az 6 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Han Yunus'ta Nasır Hastanesi yerleşkesindeki bir binayı obüslerle hedef alması nedeniyle binada yangın çıktı. Gazze'nin en güneyi Refah kentinde sağlık çalışanları ve sivil savunma görevlileri, iki gün önce bombalanan bir evden bir kadının cenazesini çıkarmayı başardı. Han Yunus'ta gün içinde çıkarılan cenazelerin sayısı da 14'e ulaştı.

Gazze'de can kaybı 30 bine dayandı! İsrail'in saldırılarında 145. günGazze'de can kaybı 30 bine dayandı! İsrail'in saldırılarında 145. günDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # gazze # filistin
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