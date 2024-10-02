İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine olası saldırısıyla ilgili ABD Başkanı Biden'dan açıklama

İsrail'in İran'a ait nükleer tesislere olası saldırısı ile ilgili ABD Başkanı Joe Biden'dan açıklama geldi. Biden, İsrail'in olası saldırısını desteklemediğini ve Tahran'a "orantılı" karşılık vermesi gerektiğini söyledi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine olası saldırısıyla ilgili ABD Başkanı Biden'dan açıklama
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İran, dün akşam saatlerinde İsrail'e yönelik yoğun füze saldırısı gerçekleştirmiş ve saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti. İran'dan yapılan açıklamada, İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında da bulunulmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşı meşru haklar temelinde misillemede bulunduğunu belirterek, "Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız. İran'la çatışmaya girmeyin." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yayımladığı görüntülü açıklamasında, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine olası saldırısıyla ilgili ABD Başkanı Biden'dan açıklama - Resim : 1

NÜKLEER TESİSLERE OLASI SALDIRIYLA İLGİLİ ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu'daki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Joe Biden, bir soru üzerine, İsrail'in İran'a ait nükleer tesislere olası bir saldırısını desteklemediğini belirtti.

İsrailli muhataplarıyla görüşmelerin devam ettiğini ve İran'a nasıl bir karşılık verileceğini ele aldıklarını aktaran Biden, ayrıca G7 liderleriyle bugün ortak telekonferans görüşmesi yaptıklarını ve İsrail'in "orantılı şekilde" karşılık vermesi konusunda mutabık olduklarını kaydetti.

Biden, İran'ın son saldırılarının ardından "İran çok yoldan çıktı." yorumunu yaptı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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