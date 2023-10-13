İsrail'in Katliamcı Bakanı O Soruya Yanıt Veremedi! ABD'li Bakan İsrail'e Destek Verdi

İsrail, insanlığın gördüğü en vahşi saldırıları Gazze'ye gerçekleştiriyor. Gazze'de çocuk hastanesini fosfor bombasıyla vuran, yerinden edilen sivillerin konvoyuna saldırı düzenleyen İsrail'in Savunma Bakanı, emperyalist ABD'nin Savunma Bakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, gazetecilerin Gazze'de sivillerin korunması ve tahliyesi ile ilgili soru sorması üzerine iki bakan cevap vermekte zorlandı.

İsrail Siyonizminin ve ABD Emperyalizminin Bakanlarını Terleten Soru

Austin ve Gallant, İsrail'deki ikili görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. İki bakan toplantının soru-cevap kısmında, Gazzeli sivillerin İsrail'in saldırılarından nasıl korunacağı ve sivillerin tahliye planlarına ilişkin sorular karşısında net cevaplar vermekten kaçındı. Bir muhabirin, "İsrail karşı saldırısını sürdürürken, Gazze'de sivillerin ölümünün arttığını görüyoruz, belki kara harekatı da olacak. Filistinlilerin ölümünün ahlaki sorumluluğunun kime ait olduğunu düşünüyorsunuz, İsrail, Hamas ya da ikisi birden mi?" sorusuna cevaben Austin, İsrail'in kendini savunmaya hakkı olduğunu ve ABD'nin bunu desteklediğini öne sürdü.

Gazze'deki Sivillere Bombayla Saldıran İsrail Ordusunun Profesyonel Olduğunu Savundu

Austin, uzun yıllardır İsrail güçleri ile çalıştığına işaret ederek, İsrail'in profesyonel, disiplinli ve doğru meselelere odaklı şekilde çalıştığını öne sürdü. İsrail'in geçmişteki gibi profesyonel davranacağını aktaran Austin, "Bunu uluslararası toplumun daha çok meskun mahalde bulunan DEAŞ ile mücadelesinde de gördük. O dönemde uluslararası koalisyon, cesurca savaştı, sivilleri korudu ve çok büyük çatışmaların olduğu sırada insani hareket alanı için koridorlar oluşturdu. Dediğim gibi bu (İsrail) profesyonel bir güç. İyi yönetiliyor ve yine öyle olacağından başka bir beklentim yok." iddiasında bulundu.

Çocuk Hastanesine Saldıran İsrail'in Sivilleri Kasten Vurmayacağını Savundu

İsrail Savunma Bakanı Gallant da "İsrail'in Gazze'deki sivillerin bölgeyi boşaltmaları ve güneye doğru hareket etmeleri için ilan ettiği 24 saatlik süre konusunda bazı karışıklıklar var. Başlangıçta 24 saatlik bir süre bildirilmişti ve daha sonra İsrail'in bu süreyi değiştirdiğine dair haberler geldi. Başka bir deyişle 24 saatlik süreye sadık kalınmadı. Lütfen özellikle son bir mühlet olmadığını açıklığa kavuşturur musunuz?" sorusuna, İsrail'in "sivilleri asla kasten vurmayacağı" yanıtını verdi. İsrail Savunma Bakanı, "Bu nedenle, Gazze şehrindeki tüm sivillerden Gazze'nin güneyine gitmelerini istiyoruz. Teröristlerin kamuflajı, sivil halktır. Bu nedenle onları ayırmamız gerekiyor." dedi. "Canını kurtarmak isteyenler lütfen güneye gitsin. Hamas'ın altyapılarını, karargahlarını, askeri kurumlarını yok edeceğiz ve onları Gazze'den çıkaracağız. Medeni insanlar arasında yaşayamazlar." diyen Gallant, İsrail'in, Gazzeli sivil halka şehri terk etmeleri için verilen 24 saatlik süreye sadık kalıp kalmadığı sorusunu yanıtsız bıraktı.

ABD'nin Desteği, İsrail'in Saldırı Özgürlüğünü Güçlendiriyormuş!

Toplantının başında da ABD Savunma Bakanı Austin, savunma bakanı olarak bizzat İsrail'e gelerek, ABD'nin bu ülkeye sarsılmaz desteğini açıkça göstermek istediğini vurguladı. Gallant ise ABD'nin desteğinin, İsrail'in operasyon özgürlüğünü ve kabiliyetlerini güçlendirdiğini ifade ederek, "Aslında, bugün temel mühimmat taşıyan ikinci uçağı teslim alacağız. ABD'nin karada, havada ve denizde konuşlanması, bölgede bulunan hem ortaklarımıza hem de düşmanlarımıza güçlü bir mesaj göndermektedir." diye konuştu.

İsrail Gazze'de Sivil Katliamlara Devam Ediyor

İsrail Savunma Bakanı'nın savunduğu ve ABD'nin desteklediği "İsrail sivilleri kasten öldürmüyor" ifadesine karşın, İsrail özellikle Gazze'de sivillere karşı büyük saldırılar düzenliyor. Gazze'deki bir çocuk hastanesini savaş suçu sayılan fosfor bombasıyla vuran İsrail öte yandan Gazze'de yerinden edilen sivillerin konvoyuna da bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda en az 70 kişi hayatını kaybederken, 200'den fazla kişi de yaralandı. İsrail ayrıca Lübnan'ın güneyine yaptığı saldırıda gazetecileri de hedef aldı. Reuters'ın kameramanı İsrail'in hedef gözeten saldırıları sonrası hayatını kaybetti.