İsrail'in Nevatim Askeri Üssü darmadağan edildi

ABD medyasında, operasyonda İsrail’in İsrail'in askeri, teknik ve personel kaybı oldukça fazla olduğu ve Nevatim hava üssünün darmadağın edildiği belirtiliyor.



İran’ın, İsrail’i hipersonik füzelerle vurduğu “Gerçek Vaat2” operasyonuna ilişkin gün geçtikçe yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.



İsrail, “eşi benzeri görülmemiş bir saldırı” diye nitelediği operasyonda, askeri üslerinin hasar gördüğünü kabul etmiş, buna karşın üslerin saldırı kabiliyetinin etkilenmediğini açıklamıştı.



Ancak saldırının dünyaya servis edilen uydu görüntüleri ve ABD basınına yansıyanlar, İsrail’i yalanlıyor.



ABD medyasında verilen bilgilere göre, İran’ın operasyonunda İsrail'in askeri, teknik ve personel kaybı oldukça fazla… İçlerinde generallerinde olduğu 340 İsrail askeri öldürüldü. F35 savaş uçaklarının yer aldığı Necef Çölü’ndeki Nevatim askeri üssü darmadağın edildi...



Nevatim, İsrail ordusunun ana hava üslerinden biri ve Amerikan üretimi F-35 jetleri buradan havalanıyor.



İsrailli, yetkililer “uçaklarımız zarar görmedi” dese de uydu görüntüleri, Nevatim Üssündeki durumu gözler önüne seriyor.



Öte yandan, İran’ın operasyonunda İsrail’in Hava Savunma Sistemi Demir Kubbe’nin bağlantısı olan ve İsrail’e yönelik saldırıların izlendiği görüntü merkezinin de hasar aldığı öğrenildi. Operasyon sırasında üst düzey bazı generallerin de merkezde bulunduğu bildirildi.



İsrail, İran’ın füze operasyonu sonrası Tahran’a karşılık vermenin yollarını arıyor. İsrail ve ABD’li askeri yetkililer, toplantı üzerine toplantı yapıyor.



ABD ordusunun Batı Asya operasyonlarını yürüten Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Erik Kurilla ile İsrail’de…. Kurilla, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile görüştü. İki isimle ayrı ayrı "değerlendirme toplantısı" yaptı.



Görüşmelerin, İsrail’in, İran'ın füze operasyonuna karşılık vermeye hazırlandığı söylenen bir süreçte yapılması dikkati çekti.