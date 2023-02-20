Yardıma diye geldiler hırsızlık yaptılar: İsrailliler "Ester Kitabı" parşömenini çaldı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören Antakya Sinagogu'ndaki yıkımdan kurtarılan ve bölgedeki İsrailli arama kurtarma ekipleri tarafından önce İsrail'e götürülen Ester Kitabı parşömenleri İstanbul'daki Yahudi Hahambaşılığına teslim edildi.

Türk Yahudi Toplumu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlgili Ester (Kitabı) parşömeni İsrail'den teslim alınıp Hahambaşılığımızda muhafaza altındadır. Antakya sinagogumuzun tadili sonrası yuvasına dönecektir." ifadelerine yer verdi.

"KÜLTÜR VARLIKLARI DEVLET MALI NİTELİĞİNDEDİR, GEREĞİ YAPILIR"

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

- Ülkemizdeki kültür varlıkları, dini niteliği olup olmadığına bakılmaksızın devlet malı niteliğindedir. Kültür varlığı niteliğini haiz objelerin ülkemizden çıkarılması yasaktır. Kültür varlıklarımızı yurtdışına çıkaranlar kim olursa olsun gereği yapılır.

Ülkemizdeki kültür varlıkları, dini niteliği olup olmadığına bakılmaksızın devlet malı niteliğindedir.



Kültür varlığı niteliğini haiz objelerin ülkemizden çıkarılması yasaktır.



Kültür varlıklarımızı yurtdışına çıkaranlar kim olursa olsun gereği yapılır. — Yahya Coşkun (@myahyacoskun) February 19, 2023

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DA BİR AÇIKLAMA YAPTI

Ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı da bir açıklama yayınladı. Bakanlıktan yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- Depremlerde yıkılan Antakya Sinagogu'muzda bulunan tarihi Ester parşömeni, Türkiye Hahambaşılığı tarafından muhafaza ediliyor. En kısa zamanda eserin kendi mekanına kavuşması için diğer tüm hasar görmüş tescilli eserlerimizle birlikte Antakya Sinagogu'muzu da restore ederek Antakyalı vatandaşlarımızın ibadetine yeniden açacağız.

- Parşömenin 2863 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmesine ilişkin her türlü iddia Bakanlığımız Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığınca titizlikle araştırılmakta ve süreç Dışişleri Bakanlığımızla koordineli olarak ele alınmaktadır.

Depremlerde yıkılan Antakya Sinagogu’muzda bulunan tarihî Ester parşömeni Türkiye Hahambaşılığı tarafından muhafaza ediliyor.

Ülkemizin sınırları içinde asırlardır var olmuş her türlü inanca ve kültüre ait eserlerimiz itinalı şekilde bu topraklarda korunmaya devam edecek. — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) February 19, 2023

ÖNCE İSRAİL'E KAÇIRILMIŞTI

Ester Kitabı, Tevrat'la birlikte Yahudi kutsal metinlerini oluşturan Tanah'ın bir bölümü sayılıyor.

İsrail'in Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'ye gelen İsrailli arama kurtarma ekipleri, Antakya'da çalışma yaptıkları sırada, bölgedeki sinagogun enkazından kurtarılan tarihi Ester Kitabı parşömenlerini İsrail'e götürmüştü.

İsrailli arama kurtarma kuruluşu "ZAKA" gönüllüsü Binbaşı Haim Otmazgin, kutsal metnin bu tarihi nüshasının, sinagogun enkazında bunları bulan "yaşlı bir yerli Yahudi tarafından kendilerine teslim edildiğini" söylemişti.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde tarihi Antakya Sinagogu da zarar görmüştü.

Antakya Yahudi Toplumu Başkanı Şaul Cenudioğlu ve eşi Tuna Cenudioğlu da depremde yaşamını yitirmişti.