İsrailli yetkiliden itiraf: "HAMAS yenilgiye uğramaktan çok uzak"

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gideon Saar, HAMAS'ın hâlâ ayakta ve yenilgiye uğramaktan çok uzak olduğunu açıkladı. Saar, Hamas yönetimine bir alternatifin ortaya çıkacağını düşünmenin ihtimal dahilinde olmadığını vurguladı.

İsrailli yetkiliden itiraf: "HAMAS yenilgiye uğramaktan çok uzak"

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gideon Saar, HAMAS'ın hâlâ ayakta ve yenilgiye uğramaktan çok uzak olduğunu belirtti.


Saar, İsrail ordu radyosunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Saar, "Birileri, Gazze Şeridi'nde hâlâ ayaktayken HAMAS yönetimine bir alternatifin ortaya çıkacağını düşünüyorsa, o zaman bu gerçekleşmeyecek." dedi

Saar, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarda ortaya koyduğu HAMAS'ın "ortadan kaldırılması", İsrailli esirlerin geri getirilmesi gibi hedeflere bağlı kalması gerektiğini kaydetti.


Saldırıların üzerinden yaklaşık 3,5 ay geçse de İsrail'in bu hedeflere ulaşmasının zor olduğu yorumları yapılıyor.

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# israil # filistin # hamas
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