Adnan Oktar davasında yeni gelişme!

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü davasında yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında 8 bin 658'er yıl hapse çarptırılan 14 sanığın da olduğu 215 sanık hakkındaki hükümlerin onanmasını talep etti.

Başsavcılık, dosyayla ilgili tebliğnamesini, Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderdi. Daire, temyiz incelemesini tamamladıktan sonra davaya ilişkin son kararı verecek.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, davayla ilgili kararını 16 Kasım 2022'de açıklamış; Adnan Oktar'a "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından toplam 891 yıl hapis cezası vermişti.

Adnan Oktar, örgütün yöneticisi olduğu için diğer sanıkların suçlarından da sorumlu tutuldu ve diğer sanıkların cezalarıyla birlikte toplam 8 bin 658 yıl hapse çarptırıldı.