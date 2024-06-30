İsrailliler Netanyahu'nun istifasını istiyor

İsrail polisi göstericileri itip kaktı, yerlerde sürükledi, karga tulumba gözaltına aldı.



Netahyahu hükümetine karşı yurt çapında düzenlenen gösterilere on binlerce İsrailli katıldı.



Tel Aviv başta olmak üzere, Batı Kudüs, Hayfa ve Rehovot kentlerinde birden fazla noktada gösteriler düzenlendi.



Tel Aviv’deki gösterilerde tansiyon yükseldi. Ellerinde esirlerin fotoğrafları ve Netanyahu hükümeti aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıyan göstericilere polis sert müdahale etti. Pek çok gösterici gözaltına alındı.



İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya karşı gösteriler haftalardır devam ediyor. İsrailliler Netanyahu’nun istifasını ve Hamas ile esir takası anlaşmasının yapılmasını istiyor.