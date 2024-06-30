Kuşadası Körfezi'nde deprem oldu

AFAD duyurdu, Kuşadası Körfezi'nde deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,5 olarak belirlendi.

Kuşadası Körfezi'nde deprem oldu

AFAD sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu, Kuşadası Körfezi'nde deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,5 olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 7,45 olarak tespit edildi.

Akdeniz'de deprem meydana geldiAkdeniz'de deprem meydana geldiYaşam
# deprem # kuşadası
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