Kuşadası Körfezi'nde deprem oldu
AFAD duyurdu, Kuşadası Körfezi'nde deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,5 olarak belirlendi.
AFAD sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu, Kuşadası Körfezi'nde deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,5 olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 7,45 olarak tespit edildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 30, 2024
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.13 km] Menderes (İzmir)
Tarih:2024-06-30
Saat:15:50:55 TSİ
Enlem:37.98083 N
Boylam:27.14389 E
Derinlik:7.45 km
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