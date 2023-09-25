İşte Batı'nın Geldiği Son Nokta! Kanada Parlamentosunda Nazi Askeri Ayakta Alkışlandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Cuma günü Kanada Parlamentosu'ndaki konuşmasının hemen ardından Meclis Başkanı Anthony Rota, İkinci Dünya Savaşı sırasında bir Nazi askeri birliğinde görev yapmış olan 98 yaşındaki Ukraynalı Yaroslav Hunka'yı alkışlattı. Kanada Parlamentosu, eski Nazi askerini ayakta alkışladı.

Rota, Hunka'yı takdim ederken, şu skandal sözleri kullandı:

- Bugün burada, Ruslara karşı Ukrayna'nın bağımsızlığı için savaşan ve bugün 98 yaşında olmasına rağmen birlikleri desteklemeye devam eden İkinci Dünya Savaşı'ndan Ukraynalı-Kanadalı bir gazimiz var. O bir Ukrayna kahramanı, bir Kanada kahramanı ve biz ona tüm hizmetleri için teşekkür ediyoruz.