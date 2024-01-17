İşte Dünyanın en kötü 10 şifresi

Dünya üzerindeki bu şifreler en çok kullanılan kötü şifreler arasında yer alıyor. Sosyal medya üzerinde yayınlanan bir araştırma, Dünyanın en kötü 10 şifresi listesini çıkardı. Biz de o listeyi tablo haline getirdik. Bakın dünyanın en kötü 10 şifresi arasında hangi şifreler yer alıyor...

DÜNYANIN EN KÖTÜ 10 ŞİFRESİ