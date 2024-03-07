İsveç, NATO'nun 32. üyesi oldu

İsveç katılım belgelerini ABD'ye teslim etti ve NATO'nun 32. üyesi oldu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "İsveç artık NATO'nun 5. maddesinin koruması altındadır" açıklamasını yaptı.

İsveç, NATO'nun 32. üyesi oldu

İsveç, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen giriş protokolü kabul töreniyle NATO'nun resmen 32. üyesi oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsveç Başbakanı Ulf Kirstersson, Washington'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İsveç'in NATO ittifakına katılmasına ilişkin resmi giriş protokolünü basına gösteren Blinken, "Bu katılım belgesi ile birlikte İsveç'e, (NATO'nun kurucu anlaşması) Washington Anlaşması'nın bir tarafı ve NATO'nun 32. üyesi olarak hoş geldiniz demek istiyorum." ifadesini kullandı.

İsveç'in katılımıyla NATO'nun artık daha da güçlü olacağını vurgulayan Blinken, "Bu İsveç için tarihi bir an, İttifak'ımız için tarihi bir an, NATO müttefiklerimizle transatlantik ilişkilerimiz için de tarihi bir an." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin en genç "büyükustası" Ediz Gürel kimdir? kaç yaşında? nereli?Türkiye'nin en genç "büyükustası" Ediz Gürel kimdir? kaç yaşında? nereli?Yurt
# nato # isveç
Çok Okunanlar
Emekliye kötü, asgari ücretliye iyi haber mi geliyor?
Emekliye kötü, asgari ücretliye iyi haber mi geliyor?
Türkiye'nin en genç "büyükustası" Ediz Gürel kimdir? kaç yaşında? nereli?
Türkiye'nin en genç "büyükustası" Ediz Gürel kimdir? kaç yaşında? nereli?
36 terörist etkisiz hale getirildi!
36 terörist etkisiz hale getirildi!
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
Yeniden Refah Partisi'ne FETÖ'cülerin alındığını söyledi!
Yeniden Refah Partisi'ne FETÖ'cülerin alındığını söyledi!
Öne Çıkanlar Prof. Dr. Emin Gürses yorumladı: Hakan Fidan ve İbrahim Kalın neden ABD'ye gitti? Prof. Dr. Emin Gürses yorumladı: Hakan Fidan ve İbrahim Kalın neden ABD'ye gitti? Kendi arabasını ateşe verdi! Kendi arabasını ateşe verdi!