Batı emperyalizmi aileyi hedef almak için yeni bir yol arayışında. Hedef “anne” ve “baba” sözcükleri. Çocukları köklerinden koparmak, bireycilik anlayışını köklendirmek. Olayın adresi İsviçre. Almanca yayınlanan Neue Zürcher Zeitung (NOYA SÜRŞE SAYTUUN) haberine göre, Zürih Belediyesi Aile Danışmanı Merkezi, toplumsal cinsiyet ve LGBT kavramları ile aile yapısını yok etmeye girişti.

İsviçre Zürih Belediyesi Anne ve Baba Kelimelerini Silmek İstiyor!

Belediyenin Sosyal Hizmetler birimine bağlı Aile Danışma Merkezi 0-5 yaş aralığındaki ailelere hizmet veriyor. Aile merkezinin “toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı nesiller” için tavsiyelerde bulunduğu son bülteni tepki çekti. Çünkü tavsiye edilen “anne” ve “baba” kavramları yerine “ebeveyn” ve “bakıcı” kelimelerinin kullanılması.



Ailelere LGBT ailelerle de sosyal ortamda ilişki kurmaları önerisinde bulunuldu. Zürih Belediyesinin aile danışmanlarına göre anne ve babalar, çocuklarını kendi zevkleri için kullanıyor. Daha da ileri giden Aile Merkezi, ailelerin çocuklarına seçtiği kıyafetlerle kendi istedikleri cinsel kimliği dayatıyor. İsviçre’de muhafazakar parti SVP’nin meclis üyesi Susanne Brunner (SUZİİN BURANIR), “Bu endişe verici ve hayattan tamamen kopuk." değerlendirmesinde bulundu.



Cenevre ulusal meclis üyesi ve Liberal Yeşiller'in Başkan Yardımcısı Michel Matter (MİŞEEL MATTAEH), sosyal medya hesabında Zürih Belediyesi’ne sert tepki gösterdi. Benzer girişimler 2019’da Fransa’da 2022’de ise İngilitere’de oldu. Fransa'da "baba" ve "anne" ifadelerinin "ebeveyn 1" ve "ebeveyn 2" ile değiştirilmesi amaçlanmıştı. Önce kabul edilen düzenleme daha sonra tepkiler üzerine iptal edildi. Ancak İngiltere’de yerel yönetimlerde “anne” ve “baba” demek yasaklandı. İngiltere’de Yerel İdareler Kurumu, “saldırgan ve dışlayıcı ifade” olduğunu iddia ederek anne, baba kelimleri ile birlikte 300’den fazla kelimeyi yasakladı.