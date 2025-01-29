İtalya Başbakanı Meloni hakkında soruşturma! "Şantaja boyun eğmeyeceğim"

İtalyan savcılar, Meloni, Adalet Bakanı Carlo Nordio, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve Bakanlar Kurulu Sekreteri Alfredo Mantovano hakkında, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan Libyalı savaş ağası Osama Elmasry Njeem’in gözaltına alınıp serbest bırakılmasıyla ilgili inceleme başlattı.

Meloni, "Bir suça yardım ve yataklık etmek" ve "kamu fonlarını kötüye kullanmak" suçlamalarıyla soruşturma altında olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şantaja boyun eğmeyeceğim, gözümü korkutmalarına izin vermeyeceğim. Belki de bu yüzden İtalya’nın değişmesini istemeyenler tarafından sevilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Soruşturma, insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla UCM tarafından hakkında tutuklama kararı verilen Njeem’in Torino’da gözaltına alınıp serbest bırakılması ve İtalya’ya ait resmi uçakla Libya’ya gönderilmesi nedeniyle başlatıldı. UCM, İtalya hükümetinin karar öncesinde kendisiyle herhangi bir istişarede bulunmadığını belirterek, konuya ilişkin açıklama talep etti.

Soruşturmanın, 2019 yılında göçmenleri taşıyan bir yardım gemisini günlerce denizde tutmakla suçlanan Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini’ye dava açan savcı tarafından yürütüldüğü belirtiliyor. Meloni hükümetine yönelik bu adli süreç, İtalya siyasetinde yeni bir kriz olarak değerlendiriliyor.