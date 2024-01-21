İtalya: İsrail'e gerekirse asker göndeririz

Daha önce İsrail'e silah göndermeyi durduran İtalya'dan Tel Aviv yönetimine rest niteliğinde bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "BM'den talep gelirse asker gönderebiliriz" ifadelerini kullandı.

İtalya: İsrail'e gerekirse asker göndeririz
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İsrail, tüm insanlık onuruna aykırı uygulamalarını Filistin halkı üzerinde test ediyor.

Sağlık malzemeleri başta olmak üzere gıda,elektrik ve sudan yoksun bırakılan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar 107. gününe girdi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 

gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'e silah satışının durdurulması çağrısı yapan anamuhalefetteki Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein'a yanıt verdi.

Schlein'ın bu çağrısının gereksiz olduğunu, zaten bu kararın alınmış olduğunu, o tarihten bu yana hiçbir türde silah göndermediklerini ve parlamentoda bunu söylediklerini savunan Tajani, "7 Ekim'den itibaren İsrail'e daha fazla silah göndermemeye karar verdik, dolayısıyla bu konuyu tartışmaya gerek yok." diye konuştu.

Tajani, ayrıca Birleşmiş Milletler'den (BM) talep gelirse BM bünyesinde barış gücüne İtalya olarak asker gönderebileceklerini de belirtti.

# israil # italya
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