İtalya'da büyük yangın devam ediyor! 2 kişi hayatını kaybetti

İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki orman yangınları devam ediyor. 2 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi bölgeden tahliye edildi.

İtalya'da büyük yangın devam ediyor! 2 kişi hayatını kaybetti
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İtalya’nın Sicilya Adası’nda önceki gün başlayan orman yangınları devam ediyor. Adanın kuzeyinde etkisini artıran yangınlar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri yangınları söndürmek üzere karadan ve havadan müdahale ediyor.

İtalya Sivil Savunma Ajansı Kırmızı Alarm Verdi!

İtalya Sivil Savunma Ajansı adanın doğusundaki Messina, kuzeydeki Palermo ve batısındaki Trapani'de "kırmızı alarm" verdi.

Polis tarafından yangının çıkış nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.

Sicilya Adası’nda ağustos ayında çıkan orman yangınları nedeniyle 600 kilometrekareden fazla alanın tamamen yandığı tahmin ediliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# italya # Sicilya Adası # orman yangını
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