İtalya'da yeni protesto! İşçi sendikaları iş kazalarını protesto etti, Filistin'i unutmadı!

Ülkenin büyük işçi sendikalarından İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) ve İtalyan İşçi Birliği'nin (UIL) çağrısıyla yaklaşık 20 bin işçi, son dönemde artan iş kazası kaynaklı ölümlere dikkati çekmek ve iş yerlerinde güvenlik ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi talebiyle Roma'da yürüyüş düzenledi.

FİLİSTİN'İ DE UNUTMADILAR!

Başkentin merkezindeki Circo Massimo'dan başlayan işçilerin yürüyüşü, Ostiense Meydanı'na kadar sürdü. Yürüyüşte Filistin bayrakları da açıldı.

CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini, yürüyüş sonundaki mitingde yaptığı konuşmada, "Bu ülkenin ayakta kalmasını sağlayan çalışanlar, buna dayanamayacak durumda. Ciddi maaş sorunu var, kabul edilemez boyutta güvencesizlik var. Başta kamuda olmak üzere anayasal haklar garanti edilmiyor. İnsanlar, iş kazalarında ölmeye devam ediyor. Değişime ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Ülkede son olarak 9 Nisan'da Suviana Gölü'ndeki hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 7 işçinin hayatını kaybetmesi sendikaların tepkisini çekmişti.

İtalya'da geçen yıl 1041 işçi, iş kazalarında yaşamını yitirmişti.