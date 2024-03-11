James Jeffrey'den F-35 mesajı

ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, "Türkiye eğer F-35 almak istiyorsa bu hem NATO hem de Türkiye ve ABD için iyi olur" dedi. Jeffrey, S-400 sorununun aşılabileceğini söyledi.

James Jeffrey'den F-35 mesajı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ziyareti ile birlikte ABD ile F-35 konusu yeniden gündeme geldi… Washington’dan peş peşe yapılan açıklamalar dikkat çekiyor.

Bakan Hakan Fidan’ın Washington ziyaretini değerlendiren ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, “İki tarafın birçok konuda iş birliği yapma isteği var” dedi.

- Ticaret, bilgi paylaşımı, diplomatik ve askeri konuların tamamını kapsayan üst düzey toplantılar, kaydettiğimiz ve kaydetmeye devam ettiğimiz ilerlemenin güzel bir örneği.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Ben Cardin, Fidan ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin F-35 programına tekrar katılımının da ele alındığını açıklamıştı. James Jeffrey, Türk-Amerikan ilişkilerindeki sorunların Kongre kaynaklı olduğunu söyledi. "S-400 meselesini halletmenin bir yolunu bulabiliriz” dedi.

Türkiye, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasının ardından ABD tarafından F-35 programından çıkarılmış ve yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı. İsveç’in NATO’ya üyeliğinin onaylanmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışına onay vermiş ve F-35 programına tekrar katılımın mümkün olabileceğini açıklamıştı.

Geçen hafta ABD'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da F-35 konusunda "Biz tekrar pozisyonumuzu koruyoruz. Buraya yapmış olduğumuz ödeme ve mukabilinde almamız gereken uçaklar var." açıklaması yapmıştı.

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# James Jeffrey # hakan fidan # abd
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