Rusya ile İngiltere arasındaki o anlaşma iptal edildi! Putin kararnameyi imzaladı

Rusya ile İngiltere arasında 1956 yılında imzalanan balıkçılık anlaşması iptal edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle İngiliz balıkçıların Rusya'nın Barents Denizi kıyılarında avlanmaları yasaklandı.

Rusya ile İngiltere arasındaki o anlaşma iptal edildi! Putin kararnameyi imzaladı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Rusya ile İngiltere arasındaki ilişkilerde bir dönem sona erdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle iki ülke arasında 1956 yılında imzalanan balıkçılık anlaşması iptal edildi.

Buna göre, İngiliz balıkçıların Rusya'nın Barents Denizi kıyılarında avlanmaları yasaklandı.

İngiltere ile Sovyetler Birliği arasında 1956 yılında imzalanan anlaşma kapsamında, İngiliz balıkçı gemileri, Barents Denizi'nin belirli bölgelerinde avlanabiliyordu. Anlaşma, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Rusya ile İngiltere arasında uygulanmaya devam etmişti.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın başkanı Vyaçeslav Volodin, geçen ay yaptığı açıklamada, İngilizlerin 68 yıldır Rus balığı yediğini belirterek, "Artık kilo versinler. Akıllansınlar." şeklinde konuşmuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# rusya # ingiltere # vladimir putin # balıkçılık anlaşması
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