Japonya'da 6,6 Büyüklüğünde Deprem! Tsunami Uyarısı Yapıldı

Japonya'nın doğusunda 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Japonya Meteoroloji Ajansı, bölgedeki İzu takımadaları için tsunami uyarısı yayımladı.

Japonya'da 6,6 Büyüklüğünde Deprem! Tsunami Uyarısı Yapıldı

Japonya güne büyük bir depremle uyandı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin doğusundaki Torişima adası açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

6,6 Büyüklüğündeki Depremle Sallandılar

Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 11.00'de meydana gelen depremin 6,6 büyüklüğünde gerçekleştiği belirtildi.

Pasifik Okyanusu'ndaki Torişima adası açıklarında meydana gelen depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

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Tsunami Uyarısı Yapıldı

Depremin ardından bölgede tsunami uyarısında da bulunuldu. JMA, Torişima adasının konuşlandığı İzu takımadaları için 1 metre yüksekliğinde tsunami uyarısı yayımladı.

Tsunami için verilen uyarıya göre dalgaların saat 11.30'da İzu takımadalarına, 11.50 civarında da Haçijooci adalarına ulaşması bekleniyor. Takım adalar, idari olarak Tokyo'ya bağlı bulunuyor ve başkentin güneyinde yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# deprem # japonya
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