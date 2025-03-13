Japonya’da askeri helikopter kazasında yeni gelişme! Enkazdan cesetler çıkarıldı

Japonya'da Nisan 2024’te yaşanan askeri helikopter kazasına dair yeni gelişmeler yaşandı. Izu Takımadaları açıklarında çarpışarak okyanusa düşen iki Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne (MSDF) ait helikopterin enkazı, okyanusun 5 bin 500 metre derinliğinde bulundu.

Kazaya ilişkin yürütülen çalışmalarda, enkaz içinde birden fazla cesedin tespit edildiği açıklandı. Yetkililer, cesetlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

TATBİKAT ESNASINDA ÇARPIŞTILAR

20 Nisan 2024 tarihinde, Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri’ne ait iki SH-60K tipi helikopter, Torişima Adası’nın doğu açıklarında gerçekleştirilen tatbikat sırasında çarpışarak denize düştü.

İçinde 8 mürettebatın bulunduğu helikopterlerden birine ait enkaz, daha önce yapılan arama çalışmalarında tespit edilerek bir askerin cansız bedenine ulaşılmıştı. Ancak kayıp mürettebatın akıbeti belirsizliğini koruyordu.

Kazanın ardından Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) ve arama ekipleri, bölgedeki derinlik nedeniyle arama çalışmalarını özel su altı teknolojileri kullanarak sürdürdü. Beş ay süren detaylı araştırmalar sonucunda, iki helikopterin enkazı okyanusun 5 bin 500 metre derinliğinde bulundu.

Yetkililer, enkazda birden fazla ceset tespit edildiğini duyurdu. Ancak, mürettebata ait kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü ve cesetlerin ailelerine teslim edilmesi için gerekli prosedürlerin başlatıldığı aktarıldı.