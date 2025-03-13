Gaziantep’te terör operasyonu: PKK/YPG üyesi 2 şüpheli yakalandı!

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen ve terör örgütü PKK/YPG ile bağlantısı tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gaziantep’te terör operasyonu: PKK/YPG üyesi 2 şüpheli yakalandı!
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Gaziantep’te terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyon kapsamında 2 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği ve geçmişte PKK/YPG içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu Y.M.A., Şehitkamil ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadeleri doğrultusunda, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen bir diğer zanlı E.C.Ş. de ikamet ettiği adreste yakalandı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, her iki şüphelinin de Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü üyeliği yaptıkları tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından sorguya alınan zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Y.M.A. ve E.C.Ş., terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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