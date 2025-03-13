Adana’da şok baskın: Ofisten uyuşturucu ve silah çıktı!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen Mestanzade Mahallesi’ndeki bir ofise operasyon düzenledi.

Uzun süredir takip edilen adrese yapılan baskında, polis ekipleri ofisin farklı bölgelerine gizlenmiş uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

Ekipler tarafından yapılan detaylı aramada, 363 gram esrar, 6 uyuşturucu etkili hap, 0,67 gram kokain ve bir hassas terazi bulundu. Ayrıca, bir pompalı tüfek ve bu silaha ait 8 kartuş ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelerin satışa hazır hale getirildiği ve hassas terazi ile tartıldığı belirlenirken, tüfeğin ise olayla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

Operasyon sırasında ofiste bulunan Baran B. (20), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.