Japonya’da siyaset sarsıldı: Başbakan İşiba istifa kararını açıkladı

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, temmuzdaki seçim sonuçlarını gerekçe göstererek başbakanlıktan ve LDP (Liberal Demokrat Parti) Genel Başkanlığı görevlerinden istifa edeceğini duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Japonya’da siyaset sarsıldı: Başbakan İşiba istifa kararını açıkladı
Yayınlanma:

Devlet televizyonu NHK’nin haberine göre İşiba, başkent Tokyo’da düzenlediği basın toplantısında, temmuzda gerçekleştirilen Danışman Meclisi (Sangiin) seçimlerinin Japon hükümetinde yarattığı etkiye değindi.

Seçimlerde iktidardaki LDP ve koalisyon ortağı Komeito’nun meclis çoğunluğunu kaybettiğini hatırlatan İşiba, seçim hedeflerinin yakalanamadığını ifade etti.

İşiba, seçimlerdeki yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, sonuçlar nedeniyle Başbakanlık ve LDP Genel Başkanlığı görevlerinden istifa edeceğini açıkladı.

İktidar partisinin, seçimdeki mağlubiyete rağmen “halen aynı eski parti olarak kalması ve hiçbir şeyi değiştirmemiş gibi görünmesi halinde” gelecekte var olamayacağını savunan İşiba, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hala başarmamız gereken şeyler olduğunu düşünsem de, istifa etme konusunda zor bir karar aldım.”

Diyarbakır'da binlerce yıl sonra bulundu: 9 bin 500 yıl öncesine ait!Diyarbakır'da binlerce yıl sonra bulundu: 9 bin 500 yıl öncesine ait!Yurt
Balıkesir'deki deprem İstanbul'dan hissedildi: AFAD büyüklüğü duyurduBalıkesir'deki deprem İstanbul'dan hissedildi: AFAD büyüklüğü duyurduYurt
japonya Başbakan istifa
Günün Manşetleri
Balıkesir’de 6 dakika arayla 2 deprem!
Gazze’de can kaybı 64 bini aştı
Diyarbakır'da binlerce yıl sonra bulundu
Antalya’da rüşvet soruşturması
Kaç Suriyeli geri döndü?
Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
ABD basını milyarlarca dolarlık fatura yazdı
Filenin Sultanları’nın finaldeki rakibi belli oldu!
Yenidoğan Çetesi davasında tahliye kararı!
Özgür Özel'den kayyum ve 22. olağanüstü kurultay açıklaması
Çok Okunanlar
7 Eylül 2025 banka faizleri: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu 7 Eylül 2025 banka faizleri: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu
Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Altın fiyatları uçuşta! 7 Eylül 2025 güncel altın fiyatları Altın fiyatları uçuşta! 7 Eylül 2025 güncel altın fiyatları
7 Eylül 2025 benzin ve motorin fiyatları: akaryakıtta son rakamlar! 7 Eylül 2025 benzin ve motorin fiyatları: akaryakıtta son rakamlar!
7 Eylül'de hangi maçlar var? 7 Eylül'de hangi maçlar var?