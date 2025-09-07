Japonya’da siyaset sarsıldı: Başbakan İşiba istifa kararını açıkladı

Devlet televizyonu NHK’nin haberine göre İşiba, başkent Tokyo’da düzenlediği basın toplantısında, temmuzda gerçekleştirilen Danışman Meclisi (Sangiin) seçimlerinin Japon hükümetinde yarattığı etkiye değindi.

Seçimlerde iktidardaki LDP ve koalisyon ortağı Komeito’nun meclis çoğunluğunu kaybettiğini hatırlatan İşiba, seçim hedeflerinin yakalanamadığını ifade etti.

İşiba, seçimlerdeki yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, sonuçlar nedeniyle Başbakanlık ve LDP Genel Başkanlığı görevlerinden istifa edeceğini açıkladı.

İktidar partisinin, seçimdeki mağlubiyete rağmen “halen aynı eski parti olarak kalması ve hiçbir şeyi değiştirmemiş gibi görünmesi halinde” gelecekte var olamayacağını savunan İşiba, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hala başarmamız gereken şeyler olduğunu düşünsem de, istifa etme konusunda zor bir karar aldım.”