Balıkesir'deki deprem İstanbul'dan hissedildi: AFAD büyüklüğü duyurdu

Son dakika: AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Sındırgı’da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İlk depremden 6 dakika sonra, 4.1 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha kaydedildi.

Saat 12:35’te gerçekleşen depremin derinliği 7.72 kilometre olarak ölçüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası yaptığı açıklamada, “AFAD ve ilgili kurumlarımız saha çalışmalarına derhal başlamıştır” ifadelerini kullandı.