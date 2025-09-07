Bolu’da boşanma krizi: 12 yapı ateşe verildi, şüpheli 300 saatlik kamera kaydıyla yakalandı

Olay, perşembe günü Aşağısoku Yaylası’nda meydana geldi. İki arkadaşıyla yaylaya gelen Harun Y., kayınpederi Hayati Ç.’ye ait evi benzin dökerek ateşe verdi. Ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle 4 ev, 4 ahır ve 4 samanlığa sıçrayarak toplam 12 yapının kullanılmaz hale gelmesine neden oldu.

Başlatılan soruşturmada, Harun Y.’nin yaylaya geldiği arkadaşları Anadolu Otoyolu’nda jandarma tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen iki kişi serbest bırakıldı.

300 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelendi

Harun Y.’nin yakalanması için polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 300 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyerek şüphelinin izine ulaştı. Akpınar Mahallesi’nde fark edilen Harun Y., takibin ardından gözaltına alındı.

Şüpheli mezarlık ve ormanda saklandı

Eşinin 3 ay önce evi terk ederek babasının evine yerleştiği öğrenilen Harun Y., mezarlık ve ormanda saklandığını, kaçabilmek için para bulmaya çalıştığını söyledi. Sağlık kontrolünden geçirilen Harun Y., polis ekipleri tarafından İl Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.