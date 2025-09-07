Bolu’da boşanma krizi: 12 yapı ateşe verildi, şüpheli 300 saatlik kamera kaydıyla yakalandı

Bolu’da, boşanma aşamasında olduğu kadının ailesine ait evi ve çevredeki diğer yapıları ateşe veren Harun Y. (35), polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şüphelinin mezarlık ve ormanda saklandığı, polislerin 300 saatlik güvenlik kamerası kaydını incelemesiyle izine ulaşıldığı öğrenildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bolu’da boşanma krizi: 12 yapı ateşe verildi, şüpheli 300 saatlik kamera kaydıyla yakalandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Olay, perşembe günü Aşağısoku Yaylası’nda meydana geldi. İki arkadaşıyla yaylaya gelen Harun Y., kayınpederi Hayati Ç.’ye ait evi benzin dökerek ateşe verdi. Ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle 4 ev, 4 ahır ve 4 samanlığa sıçrayarak toplam 12 yapının kullanılmaz hale gelmesine neden oldu.

Başlatılan soruşturmada, Harun Y.’nin yaylaya geldiği arkadaşları Anadolu Otoyolu’nda jandarma tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen iki kişi serbest bırakıldı.

300 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelendi

Harun Y.’nin yakalanması için polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 300 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyerek şüphelinin izine ulaştı. Akpınar Mahallesi’nde fark edilen Harun Y., takibin ardından gözaltına alındı.

Şüpheli mezarlık ve ormanda saklandı

Eşinin 3 ay önce evi terk ederek babasının evine yerleştiği öğrenilen Harun Y., mezarlık ve ormanda saklandığını, kaçabilmek için para bulmaya çalıştığını söyledi. Sağlık kontrolünden geçirilen Harun Y., polis ekipleri tarafından İl Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

218 saat boyunca musluklarınız akmayacak: Su kesintisi alarmı218 saat boyunca musluklarınız akmayacak: Su kesintisi alarmıYurt
Fırtına alarmı: Bu illerde 2 gün boyunca denize girilemeyecekFırtına alarmı: Bu illerde 2 gün boyunca denize girilemeyecekYurt
boşanma bolu
Günün Manşetleri
Balıkesir’de 6 dakika arayla 2 deprem!
Gazze’de can kaybı 64 bini aştı
Diyarbakır'da binlerce yıl sonra bulundu
Antalya’da rüşvet soruşturması
Kaç Suriyeli geri döndü?
Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
ABD basını milyarlarca dolarlık fatura yazdı
Filenin Sultanları’nın finaldeki rakibi belli oldu!
Yenidoğan Çetesi davasında tahliye kararı!
Özgür Özel'den kayyum ve 22. olağanüstü kurultay açıklaması
Çok Okunanlar
7 Eylül 2025 banka faizleri: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu 7 Eylül 2025 banka faizleri: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu
Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Altın fiyatları uçuşta! 7 Eylül 2025 güncel altın fiyatları Altın fiyatları uçuşta! 7 Eylül 2025 güncel altın fiyatları
7 Eylül 2025 benzin ve motorin fiyatları: akaryakıtta son rakamlar! 7 Eylül 2025 benzin ve motorin fiyatları: akaryakıtta son rakamlar!
7 Eylül'de hangi maçlar var? 7 Eylül'de hangi maçlar var?