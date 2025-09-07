Manifest Grubu’nun 18+ konserine soruşturma açıldı!

Geçtiğimiz akşam Şişli ilçesi Harbiye Mahallesi’ndeki Küçükçiftlik Park’ta gerçekleştirilen konser, ilk defa 18 yaş sınırıyla organize edilmişti. Konser sırasında grup üyelerinin sahnede şarkı söylemesi ve dans ile gösteri yapan kişilerin hareketleri, toplumun ortak edep ve haya duygularını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma konusu oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“06/09/2025 tarihinde Küçükçiftlik Park’ta Manifest Grubu tarafından verilen halka açık konser sırasında, şarkı söyleyen grup üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan şahıslar tarafından, toplumun sahip bulunduğu ortak edep ve haya duygularının ihlâli ve incitilmesi tespit edilmiştir. Bu eylemler, TCK’nın 225. maddesinde düzenlenen ‘Hayasızca Hareketler’ ve ‘Teşhircilik’ suçlarını oluşturabilecek niteliktedir.

Yapılacak inceleme ve araştırmalar sonrasında tespit edilecek diğer suçlar kapsamında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmış olup, bu aşamada gerekli araştırma ve incelemelerin yapılması için kolluk birimlerine talimat verilmiştir.”

Saygıyla duyurulur.