Japonya'da Uçak Pistte Alev Aldı! 400 Yolcu Ölümden Döndü

Japonya'nın başkenti Tokyo'da büyük bir uçak kazası meydana geldi. Haneda Havalimanı pistindeki uçak inişinin ardından bir anda alev alırken uçakta bulunan yaklaşık 400 yolcu ve mürettebat tahliye edildi.

Japonya'da Uçak Pistte Alev Aldı! 400 Yolcu Ölümden Döndü
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Japonya'da dün meydana gelen depremlerin ardından bir korkunç olay da Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda yaşandı. Haneda Havalimanı pistindeki Japan Airlines'a ait bir uçakta yangın çıktı.

Görevlilerin söndürme çalışmaları sürerken, yangının nedeninin uçağın motorunun yerle temas etmesi olabileceği aktarıldı. Öte yandan uçağın, pistte bir sahil güvenlik uçağı ile çarpıştığı anlar da görüntülere yansıdı. Sosyal medyadaki görüntülerde, uçağın motor bölgesindeki alevlerin kabine ilerlemesi yer aldı.

Yolcuların Tahliye Edildiği Öğrenildi!

Japon yayın kuruluşu NHK, yanan uçakta bulunan 367 yolcu ve 12 mürettebatın tahliye edildiğini belirtti. Uçağın, Shin Chitose Havalimanından, Haneda'ya sefer düzenlediği aktarıldı.

Yetkililer, sahil güvenlik uçağında bulunan 6 kişiden 1'inin yaralı bir şekilde kaçmayı başardığını, 5'inin ise akıbetinin henüz bilinmediğini duyurdu.

Öte yandan olay nedeniyle Haneda Havalimanı'ndaki tüm pistler kapatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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