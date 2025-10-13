Kahire’de Gazze Barış Zirvesi öncesi patlama! Askeri üs yakınından dumanlar yükseldi

Mısır’ın başkenti Kahire, sabah saatlerinde güçlü bir patlamayla sarsıldı. Patlamanın, Gazze’deki çatışmalara çözüm arayışlarının konuşulacağı Barış Zirvesi öncesinde meydana gelmesi dikkat çekti.

Yerel kaynaklara göre patlama, askeri bir üs yakınında gerçekleşti. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Mısır medyasına konuşan görgü tanıkları, yakınlardaki binaların camlarının kırıldığını ve yerin sarsıldığını aktardı. Mısır makamlarından patlamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.