Devin Özek gidiyor mu kalıyor mu? Fenerbahçe kararını verdi

Fenerbahçe’de son günlerde yaşanan gelişmeler kulüp gündemini sarsarken, Futbol Direktörü Devin Özek hakkında beklenen karar açıklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe’de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, teknik ekip ve futbolcular cephesinde alınan kararlar birbiri ardına geliyor.

Son olarak kulüp, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

Fenerbahçe’nin resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur.”

DEVİN ÖZEK’İN GÖREVİNE DEVAM KARARI

Fanatik muhabiri Samet Çayır’ın haberine göre, Fenerbahçe yönetimi Futbol Direktörü Devin Özek hakkında kararını verdi. Kulüpten yapılan bilgilendirmelere göre, Özek’in görevinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Fenerbahçe’de futbol yönetiminden sorumlu isimlerden biri olan Ertan Torunoğulları ile Devin Özek’in uyumlu çalıştığı da belirtildi.

