Bolu dağı tüneli kapanıyor! İstanbul yönüne 31 Ekim’e kadar sınırlı geçiş

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, bakım ve kaplama çalışmaları nedeniyle 31 Ekim’e kadar hafta içi her gün 5 saat boyunca trafiğe kapalı olacak. Sürücüler bu süre zarfında D-100 kara yoluna yönlendirilecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bolu dağı tüneli kapanıyor! İstanbul yönüne 31 Ekim’e kadar sınırlı geçiş
Yayınlanma: Güncellenme:

Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada, Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde yer alan Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasındaki İstanbul yönünde, tünel girişinde kaplama çalışması yapılacağı duyuruldu.

Valilik, çalışmaların 13 Ekim Pazartesi günü başladığını ve 31 Ekim Cuma gününe kadar devam edeceğini açıkladı.

Yapılan duyuruya göre, hafta içi her gün 10.00 ila 15.00 saatleri arasında İstanbul yönü trafiğe kapalı olacak.

SÜRÜCÜLER D-100’E YÖNLENDİRİLECEK

Kapatma süresince araç trafiği, Abant Kavşağı’ndan D-100 kara yoluna aktarılacak ve sürücüler Kaynaşlı Kavşağı üzerinden yeniden otoyola bağlanacak.

Bolu Valiliği, kaplama işlemlerinin hava şartlarına bağlı olarak 31 Ekim Cuma günü tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat! Bankalar arasında faiz yarışı kızıştı400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat! Bankalar arasında faiz yarışı kızıştıEkonomi
Trump kürsüdeyken meclis karıştı! Vekiller yaka paça dışarı çıkarıldıTrump kürsüdeyken meclis karıştı! Vekiller yaka paça dışarı çıkarıldıDünya
bolu dağı tüneli
Günün Manşetleri
İstanbul’daki gıda denetimlerinde 440 milyon lira ceza kesildi
Türkiye tarihinin en büyük cari fazlasını verdi!
Doğum, süt ve ücretsiz izin farkı tarihe karışıyor
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
Kurtulmuş’tan Netanyahu’ya sert tepki
Diyarbakır merkezli baskında 19 kişi tutuklandı
Erdoğan: “Deniz üzerine 3. havalimanımızı Trabzon’a inşa edeceğiz”
“Suriye’nin güvenliğini, Türkiye’nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz”
Binlerce kişi risk analizine takıldı
MSB ile yürütülen soruşturmada 9 kişi tutuklandı
Çok Okunanlar
Kar kapıya dayandı! Kar kapıya dayandı!
250.000 TL’yi bankaya koyan 32 günde ne kadar kazanıyor? Rakamlar şaşırtıyor! 250.000 TL’yi bankaya koyan 32 günde ne kadar kazanıyor? Rakamlar şaşırtıyor!
Doğum, süt ve ücretsiz izin farkı tarihe karışıyor Doğum, süt ve ücretsiz izin farkı tarihe karışıyor
400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat! 400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat!
Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Altın rekor üstüne rekor kırıyor!