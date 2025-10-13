Bolu dağı tüneli kapanıyor! İstanbul yönüne 31 Ekim’e kadar sınırlı geçiş

Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada, Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde yer alan Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasındaki İstanbul yönünde, tünel girişinde kaplama çalışması yapılacağı duyuruldu.

Valilik, çalışmaların 13 Ekim Pazartesi günü başladığını ve 31 Ekim Cuma gününe kadar devam edeceğini açıkladı.

Yapılan duyuruya göre, hafta içi her gün 10.00 ila 15.00 saatleri arasında İstanbul yönü trafiğe kapalı olacak.

SÜRÜCÜLER D-100’E YÖNLENDİRİLECEK

Kapatma süresince araç trafiği, Abant Kavşağı’ndan D-100 kara yoluna aktarılacak ve sürücüler Kaynaşlı Kavşağı üzerinden yeniden otoyola bağlanacak.

Bolu Valiliği, kaplama işlemlerinin hava şartlarına bağlı olarak 31 Ekim Cuma günü tamamlanmasının planlandığını açıkladı.