Trump kürsüdeyken meclis karıştı! Vekiller yaka paça dışarı çıkarıldı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Meclisi’nde konuşuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Meclisi’nde (Knesset) yaptığı tarihi konuşmada, bölgede yaşanan iki yıllık çatışma dönemine değinerek umut dolu mesajlar verdi.

Trump konuşmasında, “Neşe ve umut dolu bir gündeyiz. Karanlık, esaret dolu 2 yıldan sonra, 20 cesur rehine artık ailelerinin yanına dönüyor” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, konuşmasının devamında bölgede sağlanan ateşkesin önemine dikkat çekti ve “Artık silahlar sustu, sirenler sustu ve kutsal bir toprağın üzerinde güneş doğuyor nihayet” dedi.

“TERÖR VE ÖLÜM DOLU BİR ÇAĞIN SONU”

Trump, konuşmasında Orta Doğu’da yeni bir dönemin başladığını belirtti:
“Bu terör ve ölüm dolu bir çağın sonu. Bu toprakların tamamı için çok önemli bir gün.”

ABD Başkanı, barışın kalıcı hale gelmesi gerektiğini vurgularken, hem İsrail hem de bölge ülkeleri için yeni bir sayfa açıldığını ifade etti.

Trump, bölgedeki yeniden yapılanma sürecine değinerek, İsrail ve ABD arasındaki ilişkilerin güçlenmeye devam edeceğini söyledi.

TRUMP’IN KONUŞMASI PROTESTOLARLA BÖLÜNDÜ

İsrail Meclisi Knesset’te ABD Başkanı Donald Trump’ın konuşması sırasında tansiyon yükseldi. Trump, barış ve yeniden inşa mesajları verirken, salondaki iki milletvekili aniden ayağa kalkarak protesto eylemi başlattı.

Hadash Partisi Genel Başkanı Ayman Odeh ve milletvekili Ofer Cassif, ellerindeki “Soykırım” yazılı kağıtları kaldırarak İsrail hükümetinin Gazze’deki politikalarını protesto ettiler ve parlamentodan çıkarıldılar.

Ayrıntılar geliyor...

