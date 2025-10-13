Bakan Şimşek açıkladı: Türkiye tarihinin en büyük cari fazlasını verdi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin dış dengesiyle ilgili önemli verileri paylaştı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Ağustosta 5,5 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik. Böylece yıllık cari açık 18,3 milyar dolara gerilerken 2023 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 37,6 milyar dolar oldu.”

“DIŞ FİNANSMAN İHTİYACI AZALDI”

Bakan Şimşek, cari dengedeki iyileşmenin ülkenin dış finansman ihtiyacını azalttığını belirterek, ekonomik istikrarın güçlendiğini vurguladı.

Açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Cari açıktaki bu iyileşme ülkemizin dış finansman ihtiyacını azaltıyor. Nitekim 2023 yılı Haziran ayında milli gelire oranla yüzde 23 olan brüt dış finansman ihtiyacının, 2025’te yaklaşık yüzde 17’ye gerileyeceğini öngörüyoruz.”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinde uygulanan politikaların etkisinin net şekilde görüldüğünü vurguladı. Açıklamasının devamında şu değerlendirmeyi yaptı: “Azalan döviz ihtiyacı, artan dış finansmana erişim ve yüksek rezervlerimiz sayesinde makro finansal dayanıklılığımız güçleniyor.”