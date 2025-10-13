Lewandowski defteri kapandı! Barcelona yıldız golcüyle yollarını ayırıyor

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona yönetimi, Robert Lewandowski’nin sözleşmesini yenilememe kararı aldı.

Sport gazetesinin iddiasına göre kulüp, 2026 Haziran’ında bitecek sözleşmenin ardından Lewandowski ile yola devam etmeyecek.

Böylece 2022’de Bayern Münih’ten transfer edilen Polonyalı forvet, dört sezonun ardından serbest oyuncu olarak takımdan ayrılacak. Lewandowski, Barcelona formasıyla çıktığı 156 maçta 105 gol attı. Bu sezon ise La Liga’da 7 maçta 4 kez ağları havalandırdı, ancak çoğu karşılaşmada yedek kulübesinden oyuna girdi.

YAŞ VE MAAŞ ENGELİ

Barcelona’nın sözleşme yenilememe kararının ardında kulübün maaş bütçesindeki kesintiler ve oyuncunun yaş faktörü bulunuyor. Katalan ekibi, 2025/26 sezonu için belirlenen maaş tavanını düşürmeye hazırlanıyor. Bu durum, sportif direktör Deco ve teknik direktör Hansi Flick’in yıldız oyuncularla yeni kontrat görüşmelerini zorlaştırıyor.

Kulüp kaynakları, Lewandowski’nin fiziksel performansındaki düşüş, pres temposuna uyum sağlayamaması ve ilerleyen yaşı nedeniyle takıma artık eski katkısını veremediği görüşünde birleşiyor.

Lewandowski’nin veda ihtimali güçlenirken Barcelona yönetimi, yeni bir golcü transferi için hazırlıklara başladı. Katalan basınına göre, takımın gündeminde Julian Alvarez, Erling Haaland, Etta Eyong ve Marcus Rashford gibi üst düzey isimler var.

KULÜP ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR

Barcelona, Ekim ayına kötü başladı. La Liga’daki yenilmezlik serisi, Sevilla karşısında alınan 4-1’lik ağır mağlubiyetle sona erdi. Bu sonuçtan sadece dört gün önce, Şampiyonlar Ligi’nde PSG’ye uzatmalarda 2-1 yenilerek moral kaybı yaşayan Katalan ekibi, taraftarlarından da eleştiri topladı.

Barcelona Sportif Direktörü Deco, Lewandowski’nin geleceğiyle ilgili olarak Mundo Deportivo’ya konuştu. Açıklamasında, şu ifadeleri kullandı: “Ekim ayında sözleşme yenilemelerinden bahsetmeyeceğiz. Adım adım ilerliyoruz. Lewandowski son yılların en iyi forvetlerinden biri, bize çok şey kattı. 40’tan fazla gol attı ama zamanı geldiğinde her şeyi analiz edeceğiz. Şu anda sakat oyuncularımızın dönüşüne odaklanmalıyız.”

Deco, ayrıca takımın yeni santrfor arayışına dair şunları söyledi: “Bir santrfor takıntısı doğru değil. Belki de ‘9 numarasız’ oynayabilirsiniz. PSG de santrforsuz Şampiyonlar Ligi’ni kazandı. Ferran Torres de bu rolde oynayabiliyor. Transfer konuşmak için doğru zaman değil. Elimizde üst düzey bir kadro var, onu geliştirmeye çalışıyoruz.”