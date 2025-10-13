Netanyahu Mısır yolcusu! Trump’la birlikte Şarm El-Şeyh zirvesine katılacak

Mısır Cumhurbaşkanlığı Ofisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi’ne katılımını resmen onayladığını açıkladı. Haberlere göre Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi, Netanyahu’yu şahsen Mısır’a davet etti.

İsrail devlet televizyonu KAN, Sisi ile Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini duyurdu. Görüşmede bölgesel güvenlik, ateşkesin sürdürülmesi ve kalıcı barış adımlarının ele alındığı belirtildi.

İsrail basını ise görüşmenin ardından Netanyahu’nun zirveye katılma kararı aldığını yazdı. Netanyahu’nun Mısır’a ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte hareket etmesi bekleniyor.

TRUMP İSRAİL’DE: “YENİ BİR BAŞLANGIÇ”

Gazze’de varılan ateşkesin ardından ABD Başkanı Donald Trump, sabah saatlerinde İsrail’e ulaştı. Trump’ı, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu karşıladı.

Trump, daha sonra İsrail Parlamentosu Knesset’e geçti. Burada Parlamento anı defterine kendi el yazısıyla şu notu düştü: “Benim için büyük bir onur. Harika ve büyük bir gün. Yeni bir başlangıç.”

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'a altın bir güvercin hediye etti.

HAMAS TÜM REHİNELERİ SERBEST BIRAKTI

Gazze’deki ateşkes anlaşması sonrasında Hamas’ın elinde bulunan İsrailli rehinelerin tamamı serbest bırakıldı.

Son olarak 13 İsrailli rehine, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne teslim edildi. Böylece Hamas’ın elindeki 20 rehinenin tamamı serbest bırakılmış oldu.

Serbest bırakılan 13 kişinin isim listesi de açıklandı: Bar Kupershtein, Evyatar David, Rom Braslavski, Yosef Chaim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Buchbut, Maksim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Zangauker, David ve Ariel Cunio ile Eitan Horn.

Rehineler, Kızılhaç tarafından İsrail Ordusu’na teslim edilecek.

HAYATINI KAYBEDENLERİN CENAZELERİ TESLİM EDİLECEK

Suudi Arabistan merkezli Al-Hadath kanalı, Hamas’ın elinde hayatını kaybeden bazı rehinelerin cenazelerinin de öğleden sonra Kızılhaç’a teslim edileceğini bildirdi.

Haberde, kaç cenazenin teslim edileceğine dair net bir bilgi verilmedi. Ancak İsrail kaynakları, en az 26 rehinenin öldüğünü doğruladı.