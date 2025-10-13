Rüşvet ve örgüt iddiası! Chp’li eski başkan ve eşi adliyeye sevk edildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, CHP’li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi dahil 22 kişi, üç gün süren gözaltı sürecinin ardından ifadeleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında, 10 Ekim 2025 tarihinde Bursa merkezli olmak üzere üç ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonun ardından, aralarında CHP’li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşinin de bulunduğu toplam 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri üç gün sürdü.

Sorguların tamamlanmasının ardından, tüm şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

SORUŞTURMA ÜÇ FARKLI SUÇ BAŞLIĞINDA YÜRÜTÜLÜYOR

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma; “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Örgüte Üye Olma”, “Rüşvet” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama” suçlamaları çerçevesinde devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 10 Ekim’de Bursa merkezli olmak üzere üç farklı ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Ekipler, şüphelilerle bağlantılı 24 ikamet adresinde, 8 şirket merkezinde ve 12 araçta arama yaptı. Aramalarda dijital materyaller ve bazı belgelere el konuldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edilirken, 1 şüphelinin firari durumda olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

chp bursa
