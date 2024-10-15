Kamala Harris'ten Trump ile ilgili "ABD için tehlikeli" sözleri

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris, Pensilvanya eyaletine bağlı Erie şehrinde düzenlediği mitingde açıklamalarda bulundu.

Kamala Harris, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile ilgili de konuştu. Harris, Trump'ın "en kötü insanlar içimizdeki düşmanlar" ve bunlara karşı seçim gününde ordudan destek alınması gibi söylemlerini içeren bir klip oynattı.

"TRUMP, GİTGİDE AKLİ DENGESİNİ YİTİRMEYE BAŞLADI"

Donald Trump'ın ifadelerinin "tehlikeli" olduğunu ve kendisini desteklemeyen Amerikalıları "düşman" olarak nitelendirdiğini kaydeden Harris, "Trump, gitgide dengesizleşmeye ve akli dengesini yitirmeye başladı." dedi.

Harris, ikinci bir Trump döneminin ABD için "tehlikeli" olacağını ifade etti.

DONALD TRUMP NE DEMİŞTİ?

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Fox News'a verdiği mülakatta, "Bence daha büyük sorun içimizdeki düşmanlar. Çok kötü insanlarımız var. Bazı hasta insanlarımız, radikal sol politikacılarımız var." demişti.

Trump, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde "içerideki düşmanlarla" başa çıkmak için Ulusal Muhafızlardan ya da ordudan destek alınmasını önermişti.