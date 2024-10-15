FETÖ’nün eski Albayı Aydın’da kıskıvrak yakalandı

Aydın'da 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi eski Albay, Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince yakalandı. A.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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FETÖ’nün eski Albayı Aydın’da kıskıvrak yakalandı
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FETÖ firarisi eski Albay saklandığı evinden çıktığı anda kıskıvrak yakalandı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi, FETÖ firarisi eski bir albayın saklandığı bilgisine ulaştı. Günler süren fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçildi. Ekipler, 58 yaşındaki eski Albay A.T.’yi evinden çıktığı sırada yakaladı.

Gözaltına alınan A.T.’nin hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından Kuşadası Adliyesi’ne çıkarılan A.T., tutuklanarak Söke Cezaevi'ne gönderildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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