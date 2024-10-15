Hizbullah’a karşı aldığı darbe: İsrail Ordusu’nun kaybı ve moral çöküntüsü

Gazze’deki savaşı bölgesel bir çatışmaya dönüştürme gayreti içindeki İsrail, bu yaptığının bedelini ödüyor. Hizbullah karşısında ağır kayıplar veren İsrail büyük bir moral çöküntüsü yaşıyor. Öte yandan İsrail Ordusu’nun kayıplarını azaltmak için Gazzelileri canlı kalkan olarak kullandığı ortaya çıktı.

İsrail karadan Lübnan’a girmeye çalıştı. Hizbullah’ın İsrail’in sınır ihlaline yanıtı ağır oldu. Ayta eş-Şaab kasabası yakınında sınırı geçen 3 İsrail tankı, Hizbullah’ın güdümlü füzelerinin hedefi oldu.

Alev alan İsrail tanklarındaki askerler öldü ve yaralandı.

Hizbullah ayrıca İsrail’in kuzeyindeki Karmiel ve Celile bölgelerini de hedef aldı. Ölen İsrail askerlerin cenazeleri ise gömülmek için memleketlerine gönderiyor. Son dönemde ağır kayıplar veren İsrail’de ülke çapında büyük bir moral çöküntüsü yaşanıyor.

İsrail Ordusu sadece son 24 saat içinde 125 İsrail askerinin yaralandığını duyurdu. Bu sayı 7 Ekim 2023'ten bu yana bir günde kaydedilen en yüksek yaralı sayısı oldu. İsrail Ordusu ise kayıplarını azaltmak için insanlık dışı yöntemlere başvuruyor.

Amerikalı New York Times Gazetesi’nin haberine göre İsrail Ordusu Gazze'de hayati tehlike arz eden keşif görevlerinde askerlerini riske atmamak için alıkoyduğu Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor.

İsrail askerleri alıkoydukları Filistinli sivilleri, Hamas mensuplarının pusu veya bubi tuzağı kurduğuna inandığı bölgelere önden zorla keşfe gönderdiği ortaya çıktı. Haberde bu uygulamanın giderek yaygınlaştığı ifade edildi.