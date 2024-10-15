TSK'ya saldırı planlayan El Kaide üyesi MİT operasyonuyla yakalandı!

Yapılan istihbari çalışmalarda, Baykara’nın Suriye’nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üs bölgelerine ve bir TSK konvoyuna düzenlenen saldırılarda yer aldığı tespit edildi. Ayrıca, Baykara’nın TSK'ya karşı birçok yeni saldırı planladığı ortaya çıkarıldı.

Baykara, El Kaide adına hem Türkiye'de hem de Suriye'de çok sayıda terör eylemi gerçekleştirdi. 2014-2019 yılları arasında Suriye'de El Kaide ve farklı gruplarla birlikte hareket eden terörist, Suriye'de yerel polis karakollarına 5 saldırı düzenlerken, Taka şehrinde de 3 bombalı saldırı gerçekleştirdi. Türkiye'deki hassas noktalara yönelik saldırı planları da bulunuyordu.

AFRİKA'YA KAÇIŞI

Türkiye'nin takibi altında olduğunu fark eden Baykara, Suriye ve Irak'taki faaliyetlerinin ardından Afrika’ya kaçtı. Ancak MİT'in istihbarat ve risk analizleri sonucunda bir Afrika ülkesinde yakalanarak etkisiz hale getirildi.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK SALDIRI PLANLARI ORTAYA ÇIKTI

Yakalandıktan sonra ifadesi alınan Ahmet Baykara, sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik düzenlediği saldırıları itiraf etti. Ayrıca, Türkiye’deki hassas noktalara yönelik planladığı eylemler ve bu saldırılarda birlikte çalıştığı kişilerin kimliklerini de açıkladı.