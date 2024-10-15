15 Ekim 2024 akaryakıt fiyatları: İndirim gelecek mi?

Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentilerini artırdı. Araç sahipleri, son zamanlarda üst üste yapılan zamların ardından bu hafta benzin ve motorin fiyatlarında bir değişiklik olup olmadığını araştırıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
15 Ekim 2024 akaryakıt fiyatları: İndirim gelecek mi?
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Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentilerini artırdı. Araç sahipleri, son zamanlarda üst üste yapılan zamların ardından bu hafta benzin ve motorin fiyatlarında bir değişiklik olup olmadığını araştırıyor. İşte 15 Ekim 2024 tarihli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…

AKARYAKITTA İNDİRİM UMUDU

Motorine gelen zamların ardından benzin fiyatlarına da iki kez artış yapıldı. Ancak petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisini güçlendirdi. Sektör kaynaklarına göre bugün itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

15 EKİM 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 44.66 TL
Motorin: 43.51 TL
LPG: 25.13 TL
İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 44.54 TL
Motorin: 43.44 TL
LPG: 24.59 TL
Ankara

Benzin: 45.06 TL
Motorin: 44.00 TL
LPG: 25.14 TL
İzmir

Benzin: 45.50 TL
Motorin: 44.52 TL
LPG: 25.04 TL
Adana

Benzin: 45.75 TL
Motorin: 44.71 TL
LPG: 25.14 TL
Osmaniye

Benzin: 45.75 TL
Motorin: 44.71 TL
LPG: 24.89 TL
Edirne

Benzin: 45.27 TL
Motorin: 44.34 TL
LPG: 25.19 TL

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