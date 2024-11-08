Kamyonetin arkasında 11 kişinin cesedi çıktı

Meksika'nın güneyinde yer alan Guerrero eyaletinde, terk edilmiş bir kamyonette 2’si çocuk olmak üzere 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kamyonetin arkasında 11 kişinin cesedi çıktı
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Yerel basında çıkan haberlere göre, Chilpancingo kentindeki Del Sol otoyolunda terk edilmiş bir kamyonet için polise ihbar yapıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, kamyonetin kasasında 11 kişinin cesedini tespit etti.

Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, bu olayın organize suç örgütü Los Ardillos tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ifade edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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