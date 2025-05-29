Kanada’da orman yangınları büyüyor: 17 bin kişi tahliye edildi, acil durum ilan edildi

Kanada’nın merkezi eyaletlerinden Manitoba, orman yangınlarının tehdidi altında. Eyalet Başbakanı Wab Kinew, yaptığı basın açıklamasında, orman yangınlarının tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle eyalet genelinde acil durum ilan ettiklerini duyurdu.

Yangınların yoğunlaştığı bölgelerde yaşayan vatandaşların güvenliği için 17 bini aşkın kişinin tahliye edilmesine karar verildi. Tahliye edilenler arasında özellikle First Nations (İlk Halklar) olarak bilinen yerli toplulukların ağırlıklı olduğu belirtildi.

17 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Başbakan Kinew, tahliye kararının ardından yaptığı açıklamada, yangınlarla başa çıkmakta güçlük çektiklerini ve Kanada Başbakanı Mark Carney’den askeri destek talebinde bulunduklarını belirtti. Kinew ayrıca, yangınla mücadelede tüm kaynakların seferber edildiğini, ancak durumun ciddiyeti nedeniyle federal desteğin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Manitoba’daki yerli halkları temsil eden Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO) adlı kuruluş, yangından etkilenenlerin çoğunluğunun yerli halktan olduğunu açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, tahliye edilen ailelerin acilen güvenli konaklama alanlarına yönlendirildiği, ancak uzun vadede daha sürdürülebilir çözümlere ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Yangınların en yoğun görüldüğü bölgelerden biri ise Whiteshell Eyalet Parkı oldu. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altında olduğu belirtilen parkta iki kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Whiteshell Parkı’nda da ayrıca özel bir acil durum ilan edildi.