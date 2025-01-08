Kanada'dan ABD'ye katılma ile ilgili açıklama

Kanada'da istifa edeceğini açıklayan Başbakan Justin Trudeau, ülkesinin ABD'ye katılması konusu ile ilgili açıklama yaptı. Trudeau, Kanada'nın ABD'ye katılmasının "en ufak bir ihtimali olmadığını" belirtti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kanada'dan ABD'ye katılma ile ilgili açıklama
Yayınlanma:

İktidardaki Liberal Parti yeni bir lider seçtikten sonra parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa edeceğini açıklayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan önemli bir açıklama geldi.

Justin Trudeau, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın ABD'ye katılması yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Trudeau, X sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Kanada'nın ABD'ye katılmasının "en ufak bir ihtimali olmadığını" belirten Trudeau, iki ülkenin en büyük ticaret ve güvenlik ortağı olarak yıllarıdır birbirlerine fayda sağladığını vurguladı.

KANADA, ABD'YE 51. EYALET OLARAK DAHİL OLACAK MI?

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump daha önce çok kez Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini savunmuştu.

Kanadalıların da ABD'nin parçası olmayı istediğini iddia eden Trump ayrıca Trudeau için de defalarca "vali" ifadesini kullanmıştı.

Trump, Kanada'nın ayakta kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu büyük ticaret açıklarını ve sübvansiyonları ABD'nin daha fazla kaldıramayacağını belirtmiş, Trudeau'nun bu yüzden istifa ettiğini öne sürmüştü.

Trump'tan Kanada ile ilgili flaş paylaşım! ABD'nin parçası olarak gösterdiTrump'tan Kanada ile ilgili flaş paylaşım! ABD'nin parçası olarak gösterdiDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kanada abd son dakika Justin Trudeau
Günün Manşetleri
Trafik kazalarında 2 bin 713 kişi öldü
Trump'tan Kanada ile ilgili flaş paylaşım
63 gözaltı
Erzurum'da gece şiddetli deprem
Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
"Bunlar ne Türkçü ne Kürtçü, bunlar Amerikancı"
"Hamas elindekileri rehineleri 20 Ocak'a kadar bırakmazsa..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Memur eylemleri büyüyor
AK Parti TBMM Grup Başkanı, İmralı Heyetinin ziyaretini anlattı
Çok Okunanlar
İstanbul'da karakış kapıya dayandı: O tarihe dikkat İstanbul'da karakış kapıya dayandı: O tarihe dikkat
Emekli maaş zamları belli oldu: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli maaş zamları belli oldu: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Erzurum'da gece şiddetli deprem Erzurum'da gece şiddetli deprem
İstanbulluların en çok tükettiği meyve ve sebzeler belli oldu İstanbulluların en çok tükettiği meyve ve sebzeler belli oldu
Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu