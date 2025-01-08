Kanada'dan ABD'ye katılma ile ilgili açıklama

İktidardaki Liberal Parti yeni bir lider seçtikten sonra parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa edeceğini açıklayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan önemli bir açıklama geldi.

Justin Trudeau, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın ABD'ye katılması yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Trudeau, X sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Kanada'nın ABD'ye katılmasının "en ufak bir ihtimali olmadığını" belirten Trudeau, iki ülkenin en büyük ticaret ve güvenlik ortağı olarak yıllarıdır birbirlerine fayda sağladığını vurguladı.

KANADA, ABD'YE 51. EYALET OLARAK DAHİL OLACAK MI?

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump daha önce çok kez Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini savunmuştu.

Kanadalıların da ABD'nin parçası olmayı istediğini iddia eden Trump ayrıca Trudeau için de defalarca "vali" ifadesini kullanmıştı.

Trump, Kanada'nın ayakta kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu büyük ticaret açıklarını ve sübvansiyonları ABD'nin daha fazla kaldıramayacağını belirtmiş, Trudeau'nun bu yüzden istifa ettiğini öne sürmüştü.