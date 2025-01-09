Kanlı terör saldırısı! 28 asker hayatını kaybetti

Benin'in kuzeyindeki Banikoara bölgesinde kimliği belirsiz saldırganlar tarafından düzenlenen terör saldırısında 28 asker hayatını kaybetti. Saldırının ardından çıkan çatışma 8 saat sürdü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kanlı terör saldırısı! 28 asker hayatını kaybetti
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Benin'in kuzeyinde, Nijer ve Burkina Faso sınırına yakın Banikoara bölgesinde gerçekleşen terör saldırısı gerçekleştirdi. Benin ordusunun karşılık vermesiyle yaklaşık 8 saat süren bir çatışma oldu.

Kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen saldırıda, Benin askerleri uzun süre direnç gösterdi. Çatışmanın sonunda 28 asker şehit oldu. Ulusal basında çıkan haberlere göre, saldırıyı üstlenen henüz kimse bulunmadı.

TERÖR TEHDİTİ BÖLGEYİ ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR

Benin, Burkina Faso, Nijer ve Togo, 2016 yılından bu yana terörist gruplar tarafından tehdit altındalar. El Kaide ve DEAŞ’a bağlı terörist gruplar, Gine Körfezi'ne kıyısı olan ülkelere ilerleyerek deniz erişimine sahip olmayı hedefliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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