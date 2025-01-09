Kaçak alkol ticareti operasyonu: 300 litre sahte içki ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekipleri, kaçak ve sahte alkol satışına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kaçak alkol ticareti operasyonu: 300 litre sahte içki ele geçirildi
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak alkol ticaretini engellemek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda;

192 litre şişelenmiş sahte rakı,
95 litre şişelenmiş sahte şarap,
15 litre şişelenmiş sahte viski,
Damıtma işleminde kullanılan bir kazan ve soğutucu fan ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.K. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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