Açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan emekliler tepkili

30-40 yıl çalışıp prim ödeyen emekliler şimdi bir ekmeğe muhtaç edildi. 14 bin 469 lira ile geçinmenin imkansız olduğu ortamda çıkış yolu arıyorlar.

Emeklinin iki yakası bir araya gelmiyor. Aylık kiraya yetse alışverişe yetmiyor. AK Parti hükümetine tepki katlanarak büyüyor.

Günü kurtarıyorlar, bir ekmek bir çorba ile karın doyuran da var. Dışarıda yemek yemeyi yıllar önce bıraktılar.

Hükümet onların sesini duymuyor, çektiği sıkıntıları görmüyor. Milyonlarca emekli açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya çalışıyor.

Manisa Soma'da Ulusal Kanal'a konuşanlar, geçim sıkıntısından dert yakınıyor.